Сьогодні суд розгляне позов СПУ на рішення ЦВК

14 серпня о 10.30 Окружний адміністративний суд Києва (вул. Десятинна, 4/6) розпочне розгляд позовної заяви Соціалістичної партії України щодо неможливості участі представників БЮТ та “Нашої України” у формуванні виборчих комісій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

Соцпартія вимагає визнання протиправними та скасування двох постанов Центральної виборчої комісії (№62, 63 від 3.08.2007р.). Цими постановами передбачається участь у формуванні виборчих комісій, зокрема, представників колишніх депутатських фракцій парламенту БЮТ та «Нашої України».

“Подання даного позову Соціалістичною партією України має на меті усунення перешкод до проведення прозорих та рівних виборів у суворій відповідності до норм чинного законодавства”, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підставою подання Соцпартією цього позову стало те, що на момент початку виборчого процесу дані фракції юридично перестали існувати, а повноваження депутатів-членів цих фракцій були достроково припинені на підставі рішень з’їздів відповідних партій.