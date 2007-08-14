Сьогодні Мороз спробує викинути людей Тимошенко та Кириленка з виборчкомів

14 серпня 2007 року о 10.30 Окружний адміністративний суд м. Києва розпочне розгляд позовної заяви Соціалістичної партії України про визнання протиправними та скасування двох постанов ЦВК (№62, 63 від 3.08.2007р.). Цими постановами остання передбачає участь у формуванні виборчих комісій, зокрема, представників колишніх депутатських фракцій парламенту «БЮТ» та «Нашої України».

Подання даного позову Соціалістичною партією України має на меті усунення перешкод до проведення прозорих та рівних виборів у суворій відповідності до норм чинного законодавства, повідомляє сайт СПУ. Нагадаємо, що йдеться про постанови, якими ЦВК передбачала участь у формуванні виборчих комісій, зокрема, представників колишніх депутатських фракцій парламенту "БЮТ" та "Нашої України". У той же час, на думку соціалістів, чинне законодавство передбачає право участі у формуванні виборчкомів виключно для парламентських партій. Таким чином, СПУ наполягає на тому, що представники БЮТ та "Нашої України" не мають права брати участь у формуванні виборчих комісій. Підставою для такого твердження у СПУ вважають рішення двох блоків про припинення повноважень власних депутатів та фактичне припинення існування парламентських фракцій НУ та БЮТ ще до початку виборчої кампанії. Фактично претензії соціалістів полягають у тому, що НУ та БЮТ претендують на участь у формуванні виборчих комісій вже після того, як добровільно припинили своє існування у якості парламентських партій, втративши можливість делегувати своїх представників до виборчкомів.

У понеділок ЦВК утворила 225 окружних виборчих комісій і територіальних виборчих округів. Рекомендація члена ЦВК Олександра Чупахіна не враховувати при їх формуванні кандидатури від БЮТ та "Нашої України" ЦВК не підтримав.