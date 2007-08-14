Сьогодні Мороз спробує викинути людей Тимошенко та Кириленка з виборчкомів

09:00, 14 серпня 2007
Політика
1142

СПУ позивається до суду

14 серпня 2007 року о 10.30 Окружний адміністративний суд м. Києва розпочне розгляд позовної заяви Соціалістичної партії України про визнання протиправними та скасування двох постанов ЦВК (№62, 63 від 3.08.2007р.). Цими постановами остання передбачає участь у формуванні виборчих комісій, зокрема, представників колишніх депутатських фракцій парламенту «БЮТ» та «Нашої України».

Подання даного позову Соціалістичною партією України має на меті усунення перешкод до проведення прозорих та рівних виборів у суворій відповідності до норм чинного законодавства, повідомляє сайт СПУ. Нагадаємо, що йдеться про постанови, якими ЦВК передбачала участь у формуванні виборчих комісій, зокрема, представників колишніх депутатських фракцій парламенту "БЮТ" та "Нашої України". У той же час, на думку соціалістів, чинне законодавство передбачає право участі у формуванні виборчкомів виключно для парламентських партій. Таким чином, СПУ наполягає на тому, що представники БЮТ та "Нашої України" не мають права брати участь у формуванні виборчих комісій. Підставою для такого твердження у СПУ вважають рішення двох блоків про припинення повноважень власних депутатів та фактичне припинення існування парламентських фракцій НУ та БЮТ ще до початку виборчої кампанії. Фактично претензії соціалістів полягають у тому, що НУ та БЮТ претендують на участь у формуванні виборчих комісій вже після того, як добровільно припинили своє існування у якості парламентських партій, втративши можливість делегувати своїх представників до виборчкомів.

У понеділок ЦВК утворила 225 окружних виборчих комісій і територіальних виборчих округів. Рекомендація члена ЦВК Олександра Чупахіна не враховувати при їх формуванні кандидатури від БЮТ та "Нашої України" ЦВК не підтримав.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter