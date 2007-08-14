Богатирьова не хоче дискусій про НАТО

Координатор більшості в парламенті V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що політичні еліти України не бачать необхідності у проведенні дискусій щодо вступу країни в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Р.БОГАТИРЬОВА висловила сьогодні в Києві в ході презентації соціального розділу передвиборної програми Партії регіонів.

Вона зазначила, що за даними соціологічних досліджень, велика частина населення країни не підтримує вступ України в НАТО. «Це питання, яке поляризує і розділяє суспільство, тому політичні еліти вважають, що сьогодні немає необхідності вести дискусії. Коли таке питання потрібно буде вирішувати, то необхідно провести референдум», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому вона нагадала, що Україна, відповідно до Конституції, є нейтральною і позаблоковою державою.