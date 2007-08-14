У суботу, 18 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає Сорочинський ярмарок.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок відбудеться 14 по 19 серпня 2007 року у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття ярмарку заплановано на 15 серпня.

Цього року у Сорочинському ярмарку заплановано участь понад 20 закордонних делегацій.