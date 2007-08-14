Ющенко відвідає Сорочинський ярмарок
14:15, 14 серпня 2007Політика
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У суботу, 18 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає Сорочинський ярмарок.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок відбудеться 14 по 19 серпня 2007 року у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття ярмарку заплановано на 15 серпня.
Цього року у Сорочинському ярмарку заплановано участь понад 20 закордонних делегацій.
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