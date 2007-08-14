Партія „Жінки України” змінила лідера

Партія „Жінки України” офіційно повідомила Міністерство юстиції про зміну керівника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, головою партії обрано Тамару ФЕДОТЮК, повноваження голови партії склала Аліна КОМАРОВА.

Партія "Жінки України" була зареєстрована Міністерством юстиції 21 березня 1997 року та внесена до Реєстру політичних партій під №28.

Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.