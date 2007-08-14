Луценко: уряд Януковича веде країну в неправильному напрямку

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА має піти у відставку через непрофесійні дії, які призвели до зниження рівня життя громадян.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «уряд В.ЯНУКОВИЧА веде країну в неправильному напрямку».

Крім того, він переконаний, що в цьому уряді встановилась «кругова порука». «Цей уряд своїх не здає», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, за бездіяльність або непрофесійні дії, які призвели до аварій та катастроф в інших країнах, у той же день були б відправлені у відставку міністр транспорту та з питань надзвичайних ситуацій. В Україні ж цього не сталося. Тому Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що цей уряд повинен у повному складі піти у відставку.

Аналізуючи роботу уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО навів показники, які, за його словами, були взяті з офіційних статистичних даних. Зокрема, він наголосив, що у 2007 році заборгованість із заробітної плати в Україні збільшилася майже на мільярд гривень. Зовнішній борг зріс на 100 млрд. грн. Ціни на продукти харчування, зокрема, на початку літа, на фрукти та овочі збільшилась на 35%. Вартість житлово-комунальних послуг в цілому про країні зросла на 60%. Також підвищилися роздрібні ціни на бензин.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, в інших країнах збільшення цін на паливно-мастильні матеріали є ознакою бензинової кризи, а чиновники, відповідальні за цей сегмент ринку, в разі зростання цін, відразу були б відправлені у відставку. Однак уряд В.ЯНУКОВИЧА не ухвалив таких рішень, він непрофесійний, а тому не має права керувати країною, підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За інформацією, яку оприлюднив Ю.ЛУЦЕНКО, у 2007 році темпи зростання мінімальної заробітної плати були майже вдвічі нижчими, ніж у 2006 році, і втричі нижчими, ніж у 2005 році. А тому вперше за останні роки, зростання цін в цьому році перевищить зростання мінімальної заробітної плати.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якби уряд В.ЯНУКОВИЧА спромігся зберегти темпи росту заробітної плати та пенсій, які були задані «помаранчевими» урядами, тоді сьогодні б мінімальна заробітна плата була більшою від існуючої на 68 грн., а мінімальна пенсія – на 168 грн.

Тобто, якщо у 2005 році зростання мінімальної зарплати було зафіксовано на рівні 39%, а рівень інфляції на рівні 10,3%, то у 2007 році відповідні цифри становлять 13 і 12,5%.

Говорячи про зростання цін на основні продукти харчування, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на початку літа цього року, на відміну від минулого року, ціни на хліб зросли на 13,1%, борошно – на 27,5%, молоко – на 18,5%, фрукти – на 35,3%, овочі – на 34,8%.

Він також зазначив, що уряд В.ЯНУКОВИЧА «спеціально ставиться» до такого важливого продукту харчування як яйця – ціна на них зросла на 38%.

Що стосується імпортованого газу, то за часів «помаранчевих» урядів, зокрема, уряду Юрія ЄХАНУРОВА, ціна 1 тис. куб. м газу становила 95 дол., за часів правління В.ЯНУКОВИЧА – 130 дол., і тенденція до збільшення ціни спостерігатиметься надалі.

У той же час, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що за часи керівництва урядами Юлії ТИМОШЕНКО та Ю.ЄХАНУРОВА у січні-вересні 2006 року рівень безробіття було скорочено до 6,4%, у той же час як у 2004 році ця цифра становила 9,2%, а сьогодні лише за січень-березень поточного рівень безробіття сягнув позначки 8%, тобто, як наголосив, коментуючи наведені дані Ю.ЛУЦЕНКО, уряд В.ЯНУКОВИЧ не знає і не може як забезпечити людей робочими місцями, так і достойною заробітною платою.

Крім того, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, зростання внутрішнього валового продукту «В.ЯНУКОВИЧ на кожному кроці виставляє, як власне досягнення, напоказ», а насправді спостерігається падіння ВВП: станом на червень цього року цей показник становив 7,8%, на відміну від показника за січень - 9,3%.

Разом зі зниженням темпів економічного зростання також падають темпи зростання реальних доходів і реальної заробітної плати громадян. Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, за цими показниками нинішній уряд удвічі поступається уряду Ю.ЄХАНУРОВА.