Журналіста, який критикував Черновецького, побили в під`їзді
Скоропадський працює в "Коммерсантъ-Украина"
|Артем Скоропадський
Як повідомив Артем Скоропадський, приблизно в 22 години 40 хвилин він вийшов в магазин, розташований біля будинку, а коли повертався, в темному під`їзді невідомий ударив його в обличчя. "Коли я у відповідь ударив його ногою, нападник попрямував до виходу, де його чекав співучасник. Потім злочинці сховалися. Вони поводилися мовчки, грошей не вимагали", – розповів пан Скоропадський. На місце події прибули співробітники міліції.
Артем Скоропадський допускає, що подія може бути пов`язана з його професійною діяльністю. Саме у понеділок в "Комерсанті" вийшов матеріал з різкою критикою київського мера Леоніда Черновецького. Після чого в редакцію газети подзвонили з мерії і вимагали спростування матеріалу, оскільки вважають, що журналіст спотворив цитату мера.