Козаки знову протестують проти встановлення пам`ятника Катерині II

Представники козацьких організацій Одеської області сьогодні знову пікетували Одеську міську раду, вимагаючи припинити будівництво в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції заявили, що вчені з Санкт-Петербурга надіслали в Одесу копії архівних документів, пов`язаних із забудовою Одеси. Згідно з цими документами, переконані представники козацтва, торжеством історичної справедливості було б відновлення на площі храму Святої Катерини (документи підтверджують, що такий храм справді знаходився на площі в XVIII столітті), а не монумента Катерині II, спорудженого в 1900 році.

Пікетувальники передали документи віце-меру Одеси Михайлу КУЧУКУ, а також вручили йому лупу – «щоб краще було видно».

Крім того, козаки вимагають проведення громадських слухань з питання відновлення пам`ятника.

Заступник міського голови Одеси пообіцяв, що з одержаними документами ознайомляться фахівці. М.КУЧУК підкреслив, що «ні владі, ні громадськості не варто втручатися в справи істориків».

Як повідомляв УНІАН, міськрада Одеси 4 липня прийняла рішення «Про порядок реконструкції Катерининської площі», яким передбачено встановлення тут монумента Катерині II і здійснення поточного ремонту навколишніх будинків і мостової.

Представники національно-патріотичних сил і козацтва вже кілька разів проводили акції протесту проти спорудження пам`ятника.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Катерині II був встановлений в центрі Одеси в 1900 і знесений у 1920 році. Його фрагменти зберігаються в обласному історико-краєзнавчому музеї. Пізніше на цій площі був споруджений пам`ятник Льву Толстому, потім - Карлу Марксу. У роки окупації площу К.Маркса назвали ім`ям Гітлера. А в 1965 році на площі Потьомкінців, згідно з постановою уряду УРСР, було встановлено пам`ятник «Потьомкінцям – нащадки», який у червні цього року демонтований з метою переміщення на Митну площу.