Білоруським підприємцям не обійтись без комітетів самооборони

Білоруські бізнесмени, які постраждали від дій чиновників, почали створювати комітети самооборони, повідомляє лідер кампанії "За вільний розвиток підприємців" Віктор Горбачов.

Ці структури покликані захистити підприємців від свавілля регіональних властей, які останнім часом дедалі частіше... забирають у них товар. Зокрема, комітети попереджатимуть бізнесменів про початок перевірок. Як ще вони мають намір боротися з корисливими чиновниками, наразі не повідомляється.

"В останні два тижні відбувається повне беззаконня, у людей забирають все, що вони заробили, і відвозять до магазинів конфіскату", - зазначає Віктор Горбачов. До цього, за його словами, призвели нові правила сертифікації товару. Отримання необхідних сертифікатів в державних органах забирає дуже багато часу, а організатори перевірок з цього користуються.

Зокрема, в Орші (Вітебська область) минулого тижня відбулася масова перевірка і конфіскація товарів. "Люди в чорних масках зупиняли автобуси, - розповідає Горбачов, - перевіряли товар на наявність сертифікатів і вилучали його".

Лідер кампанії "За вільний розвиток підприємців" також заявив, що 1 вересня його однодумці мають намір провести страйк і не платити податки у відповідь на свавілля чиновників. Це рішення, за його словами, вже підтримали представники 19 міст республіки.

Лента.ру