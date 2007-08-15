Медвечуку уже підшукали заміну

Найбільш імовірним кандидатом на посаду голови Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) є Юрій Загородній.

Про це з посиланням на високопоставлене джерело в керівництві СДПУ(о) повідомляє "Комерсант-Україна".

За словами джерела, у ході 2 етапу XXI з`їзду партії 17 серпня основна боротьба за посаду голови розгорнеться між трьома кандидатами.

"На цю посаду будуть претендувати три заступники голови партії: Юрій Загородній, Ігор Шурма і Вадим Місюра", - повідомив він.

Джерело допустило, що Шурма, який на даний час обіймає посаду заступника мера Харкова, "швидше за все, зніме свою кандидатуру", щоб зосередитися на роботі в міськраді.

За словами співрозмовника видання, "у зв`язку із ситуацією, що склалася останнім часом у СДПУ(о), одним із головних стратегічних напрямків для її керівництва є збереження партії".

"Зараз у керма повинен знаходитися не стільки ідеолог, скільки організатор. І в даному випадку немає кращої кандидатури, ніж Загородній, оскільки він був головою виконкому партії", - пояснило джерело.

Один із колишніх лідерів СДПУ(о) Леонід Кравчук також вважає Загороднього найімовірнішим кандидатом на цю посаду.

"Для нас важливо, щоб на даному етапі партію очолив людину, що більше усіх спокушений в організації, найбільш підготовлений, знає ситуацію на Україні і якого також знають на Україні. Я вважаю, що такою людиною є Загородний", - сказав Кравчук.

За його словами, до такої ж думки схиляються "деякі секретарі обласних комітетів партії".

За інформацією видання, президія СДПУ(о) звернулася до секретарів обласних організацій із проханням назвати своїх кандидатів на посаду голови партії. Планується, що за півтори години до з`їзду на політбюро будуть розглянуті пропозиції, які надійшли з регіонів, і кандидатура, що набере більшість голосів, буде винесена на розгляд делегатів з`їзду.

"Шансів більше в Загороднього, людини, яка давно прийшла у партію, значно раніше, ніж я. Юра краще і більше знає про партії, і, очевидно, до його кандидатури більше схиляються, а я, швидше за все, візьму самовідвід на його користь", - сказав Місюра.

Загородній підтвердив, що є одним із кандидатів на посаду голови СДПУ(о), однак вважає, що його шанси стати головою партії дорівнюють шансам конкурентів. "Нехай вирішить з`їзд", - підсумував він.

Як відомо, на 1 етапі XXI з`їзду СДПУ(о) прийняла відставку попереднього голови партії Віктора Медведчука, який посідав цю посаду з жовтня 1998 року.

Українська правда