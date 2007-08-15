Якщо Януковичу зірвуть підвищення - він позвільняє всіх

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє звільнити чиновників, з вини яких може бути затримано підвищення зарплат і пенсій з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«1 вересня - якщо на один день буде затримано підвищення зарплат чи пенсій – усіх відповідальних співробітників буде звільнено… Напередодні виборів. Аби ви про це знали», - заявив він.

В.ЯНУКОВИЧ рекомендував міністрам зібрати нараду і проаналізувати ситуацію з цього питання. І негайно вжити заходів.