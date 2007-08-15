Якщо Януковичу зірвуть підвищення - він позвільняє всіх

10:38, 15 серпня 2007
Політика
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Напередодні виборів, - уточнив прем`єр

Віктор Янукович дає прес-конференцію для українських та іноземних ЗМІ. Київ, 5 квітня Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє звільнити чиновників, з вини яких може бути затримано підвищення зарплат і пенсій з 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«1 вересня - якщо на один день буде затримано підвищення зарплат чи пенсій – усіх відповідальних співробітників буде звільнено… Напередодні виборів. Аби ви про це знали», - заявив він.

В.ЯНУКОВИЧ рекомендував міністрам зібрати нараду і проаналізувати ситуацію з цього питання. І негайно вжити заходів.

 

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