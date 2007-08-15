Заява Януковича викликала ”лише іронічну реакцію” в БЮТ

Блок Юлії Тимошенко вважає “звичайним піаром” заяву прем’єр-міністра України, голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про готовність скасувати недоторканність для вищих посадових осіб держави, депутатів та суддів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко нагадує В.ЯНУКОВИЧУ, що фракція БЮТ у Верховній Раді V скликання чотири рази намагалася вирішити питання скасування депутатської недоторканності і ставила відповідний проект на голосування. Але жодного разу фракція Партії регіонів не дала за це рішення жодного голосу.

“Та й зараз, однозначні висловлювання речників Партії регіонів – Михайла ЧЕЧЕТОВА, Василя КИСЕЛЬОВА та інших на захист депутатської недоторканності та її збереження, свідчать про те, що Партія регіонів і після дострокових виборів відразу забуде свої обіцянки, як забула про „покращення вашого життя уже сьогодні”, - зазначається у коментарі БЮТ.

На думку членів БЮТ, пропозиція В.ЯНУКОВИЧА про скликання позачергової сесії Верховної Ради для вирішення цього питання “викликає лише іронічну реакцію”. Верховної Ради V скликання більше не існує, нагадують автори коментаря.

На думку членів БЮТ, загалом початок виборчої кампанії показав, що “уряд та Партія регіонів не тільки й досі не змогли написати програму своєї діяльності, але й не мають жодної свіжої ідеї, з якою можна піти до людей. Вся стратегія Партії регіонів базується на копіюванні ініціатив демократичних сил – виплат при народженні дитини, ліквідації депутатського імунітету, тощо”.

Партія регіонів, цілком контролюючи діяльність парламенту п`ятого скликання та уряду, мала досить часу, щоб виконати всі свої передвиборчі обіцянки, резюмують “бютівці”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, на засіданні уряду прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для відміни недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, в тому числі Президента, глави уряду, народних депутатів та суддів.

Разом з тим прем`єр сказав, що вважає заяви політичних опонентів про необхідність відміни депутатської недоторканності виключно передвиборним популістським гаслом.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що сьогодні має намір обговорити тему відміни недоторканності для чиновників усіх рангів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.