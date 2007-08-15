За кого б проголосували кияни найближчої неділі (соцопитування)

Більшість киян проголосувала б за БЮТ, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю – опитування

Про це свідчать результати опитування, проведені в столиці аналітичною групою "Центр", які є передані УНІАН.

Згідно з результатами опитування, за Блок Юлії Тимошенко проголосували б (27,6 %), на другому місці Партія регіонів (16,9%). Блок "Наша Україна - Народна Самооборона" міг би розраховувати на 13,4%, КПУ - 6,8%, Блок В. Литвина – (4,5%), а СПУ – (2,9%) виборчих голосів.

Провідний аналітик групи "Центр" Вікторія САЗОНЕНКО зазначає, що зі всіх представлених політичних сил тільки КПУ змогла більш ніж у два рази наростити свою передвиборчу значущість. На її думку, швидше за все, що таким показникам комуністи завдячують своїй непримиренній позиції до політики і дій Президента.

“Посилення ж впливу Партії регіонів багато в чому обумовлені відносною стабільністю економічної ситуації, як в країні, так і в місті, і вмілому використанні цієї ситуації "столичними регіоналами". Що ж стосується підвищення рейтингу НСНУ, то це багато в чому пояснюється рішучими діями Президента відносно розпуску Верховної Ради", - вважає В. САЗОНЕНКО.

Експерт вважає, що багато в чому посилення позиції НСНУ відбувається за рахунок електорату БЮТ. "Можливо, що якби не було БЮТу, то "Наша Україна" на майбутніх виборах могла б розраховувати на підтримку 28% - 30% киян. Зараз же готові голосувати за цю політичну силу близько 13% - 16%. Зрозуміло, що якби у БЮТу не було такого конкурента як НУНС, то вони могли б розраховувати на 40% - 43%. На сьогодні їх готові підтримувати тільки 27% - 30% виборців", - резюмує В.САЗОНЕНКО.

Помилка вибірки в серпневому дослідженні (1201 респондент) склала 2,9%, відповідно представлені дані, як і решта всіх даних цього опитування, можна переносити на все населення Києва з можливою помилкою +/- 2,9%.