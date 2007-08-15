Ющенко привітав колег з Індії та Конго

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Республіки Індія Пратібху Девісінгх ПАТІЛ та Президента Республіки Конго Дені Сассу НГЕССО з нагоди національних свят – днів проголошення незалежності.

Привітання розміщено на офіційному сайті глави Української держави.

У привітанні до П.ПАТІЛ В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що подальша активізація відносин між Україною та Індією й надалі сприятиме розвитку багатостороннього, динамічного та взаємовигідного співробітництва на благо народів.

Вітаючи Президента Конго, В.ЮЩЕНКО зазначив, що відносини дружби й взаємовигідного співробітництва між державами зміцнюватимуться та розвиватимуться на благо українського та конголезького народів.

Глава Української держави побажав президентам Індії та Конго міцного здоров`я, щастя, творчої наснаги та успіхів у державній діяльності, а дружнім народам цих республік – миру, добробуту та процвітання.