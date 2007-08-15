Янукович розповів, що йому сказали шамани

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про свою готовність до виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я виконав ту програму (післяопераційної реабілітації - УНІАН), яку запланував, повернувся і вже почав помалу грати в теніс. І можу сказати, що готовий до передвиборної кампанії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, виборча кампанія для нього полягає в тому, щоб уряд виконав усі соціальні програми.

«Це наш пріоритет, і я вважаю, що це буде найкращою передвиборною кампанією, якщо навколо конкретних справ об`єднуватимуться і майбутні депутати, і чиновники», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, хто сплатив його поїздку на Алтай, сказав: «Ніхто». А на запитання «Що йому сказали шамани?», додав: «Сказали, що треба цілодобово рухатися, і тоді все буде в порядку. А в плані політичної кар`єри, сказали, що Україна буде процвітаючою державою».

Як повідомляв УНІАН, 8 травня В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

На початку серпня В.ЯНУКОВИЧ провів на Алтаї післяопераційний курс реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини.