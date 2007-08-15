На вибори в Україну приїде 600 спостерігачів від ОБСЄ

Міністерство закордонних справ України готове до проведення позачергових парламентських виборів на закордонних виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК.

“Ми повністю готові до проведення виборів на закордонних дільницях”, - заявив він, додавши, що сьогодні увечері МЗС передасть на затвердження Центральної виборчої комісії список прізвищ усіх членів виборчкомів на дільницях за кордоном.

За інформацією міністра, таких дільниць буде, як і на минулих виборах, 115. “Закон про вибори чітко визначає, що кількість дільниць не може бути більшою, ніж на виборах 2006 року – фактично їх 115”, - відзначив А.ЯЦЕНЮК.

За інформацією А.ЯЦЕНЮКА, для спостереження за виборами запрошено представників “починаючи від країн СНД, закінчуючи міжнародними організаціями”. Від ОБСЄ очікується до 600 спостерігачів, перші 15 з яких вже прибули до України, відзначив міністр.