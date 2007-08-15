Янукович: Хочете погратися? Давайте, ми не проти

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає несуттєвим питанням механізм скликання позачергової сесії Верховної Ради України для прийняття рішення про скасування недоторканності для найвищих посадовців держави, депутатів і суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання: «За допомогою якого механізму можна скликати позачергову сесію парламенту за умови, що третина депутатів склала свої повноваження».

«Яким чином скликати сесію – це не питання. Якщо Президент, як то кажуть, хоче зіграти чесно в цю гру і зняти повноваження з усіх, ми організовуємо засідання Верховної Ради, а Президент разом зі мною має прийти на це засідання, і ми приймемо історичне рішення – знімаємо всі пільги, недоторканність з усіх. І це буде нормально. До виборів, щоб не гратися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що Партія регіонів не проти скасування депутатської недоторканності. «Хочте погратися? Давайте, ми не проти. Ви знову кинули виклик суспільству, давайте, ми підтримаємо вас. Будь ласка - сесію збираємо терміново, депутатів, приймаємо рішення, і Президент підписує цей закон», - запропонував В.ЯНУКОВИЧ.