Лавринович був на боці Тимошенко?

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про повторний розгляд Центральною виборчою комісією питання про реєстрацію виборчого списку БЮТ не буде оскаржено.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«В даному разі це рішення не буде предметом оскарження, оскільки, я думаю, що тлумачення Конституційного Суду про визначення місця проживання в цьому разі не було ретельно враховане ЦВК. Можливо, були інші аргументи», - сказав він.

Міністр вважає, що з правової і політичної точки зору недоцільно створювати ситуацію, коли одна з політичних сил змушена вести боротьбу за право взяти участь у виборах.

«Політичній силі має дати оцінку виборець», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від БЮТ. Як заявляють члени ЦВК від коаліції, проблема полягає в тому, що у виборчому списку БЮТ не вказана адреса місця проживання жодного кандидата в депутати.

14 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив скаргу БЮТ і зобов`язав ЦВК повторно розглянути питання про реєстрацію кандидатів у народні депутати від БЮТ, і зареєструвати цих кандидатів для участі в позачергових парламентських виборах.