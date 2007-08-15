НУ-НС та БЮТ підпишуть угоду на 7 років

14:38, 15 серпня 2007
Політика
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Луценко каже, що це буде днями

Юрій Луценко дає преc-конференцію “Рік уряду Януковича в цифрах: коли покращення життя?”. Київ, УНІАН, 14 серпня Лідер блоку «Наша Україна» - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що невдовзі Блок Юлії Тимошенко і “НУ-НС" підпишуть угоду про співпрацю на найближчі 7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив лідер НУНС Юрій ЛУЦЕНКО.

«Ближчими днями буде підписана угода співпраці на найближчі 7 років між “Нашою Україною – Народною самообороною" і БЮТ», - сказав він. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що в угоді, серед іншого, буде передбачено, що єдиним союзником “Нашої України – Народної самооборони” в парламенті буде БЮТ.

«Але, звичайно, ми готові до співпраці з іншими демократичними силами в парламенті», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

 

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