Опозиція не піде в Раду скасовувати недорканність

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” і Блок Юлії Тимошенко не мають наміру брати участь в позачерговій сесії Верховної Ради V скликання, провести яку сьогодні запропонував прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ з метою скасування недоторканності та пільг для чиновників всіх рівнів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив один з лідерів НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

«НУ-НС, як і БЮТ, як і всі грамотні праведники реально розуміють, що ВР розпущена, а тому брати участь у розпущеному парламенті ми не маємо наміру», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що сьогоднішня заява В.ЯНУКОВИЧА стосовно необхідності скасування депутатської недоторканності до проведення виборів - «це виключно політичний трюк… І ми не збираємось брати участь в шоу».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, демократичні сили вважають популістською цю ініціативу В.ЯНУКОВИЧА, а Партію регіонів – “партією обіцяльників, розворотів, партією флюгерів».

Крім того, він нагадав, що більшість, сформована в парламенті V скликання, підпорядковувалась лінії В.ЯНУКОВИЧА, мала час для реалізації подібних ініціатив, але раптом за 46 днів до виборів В.ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів усвідомили, що більшість виборців має намір віддати свої голоси за демократичні політичні сили, і тому вирішили піти на такий популістський крок.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що крім обіцянок Партія регіонів та В.ЯНУКОВИЧ насправді нічого конкретного не зроблять.

Він нагадав, що декілька тижнів тому В.ЯНУКОВИЧ та представники коаліції критикували ідею скасування депутатської недоторканності. «Отже, пан ЯНУКОВИЧ сьогодні хоче купити обіцянками людей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, на його думку, якщо В.ЯНУКОВИЧ дійсно хоче скасувати депутатську недоторканність, то в жовтні він може прийти до парламенту і підтримати цю ініціативу НУ-НС.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що демократичні сили у перші ж дні початку роботи новообраного парламенту внесуть законопроект щодо скасування депутатської недоторканності, який вже підготовлено.

«На першій сесії ВР, в перші дні ми внесемо законопроект і побачимо, хто обіцяв, а хто дійсно робить», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що мова йде про повне скасування депутатської недоторканності і депутатських пільг, а не про якісь обмеження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради V скликання для скасування недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.