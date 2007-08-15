Симоненко замахнувся на місце у підручнику історії?

Політики виконають свої передвиборчі обіцянки до дня голосування, якщо скасують на позачерговій сесії Верховної Ради недоторканність чиновників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це сьогодні на прес-конференції у Вінниці заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

“Відмовившись від недоторканності і пільг для усіх високопосадовців, українські політики на нинішніх виборах здатні створити прецедент, виконавши передвиборчі обіцянки ще до дня голосування”, - вважає він.

“Я виступав за проведення позачергової сесії лише у тому випадку, якщо буде сформовано чіткий порядок денний. Я радий, що ці ініціативи підтримують мої колеги по коаліції - Партія регіонів”, – зауважив лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО запевнив, що його ініціативи у цьому плані зводилися до того, аби представники усіх фракцій взяли участь у засіданні парламенту і зробили перший крок у виконанні своїх передвиборчих обіцянок.

“Передусім, мова йде про те, що скасувати недоторканність і пільги для усіх високопосадовців можливо лише шляхом внесення змін до Конституції України”, – нагадав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, депутати Верховної Ради V скликання, особливо представники “Нашої України” та БЮТ, які так голосно опікуються цією темою, розуміють цю обставину, а тому продовжують обіцяти те, що можна зробити зараз.

П.СИМОНЕНКО закликав політиків бути щирими у своїх намірах і підтвердити цю щирість голосуванням у Верховній Раді за відповідне питання. “Завершити цю процедуру, після висновку Конституційного Суду, повинен буде наступний склад парламенту”, – наголосив лідер комуністів.

Відповідаючи на запитання, як Верховна Рада може зібратися у повному складі, якщо її роботу Президент вважає нелегітимною, П.СИМОНЕНКО заявив що “це проблеми В.ЮЩЕНКА, у такому разі аморально обіцяти те, що не збираєшся зробити зараз”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради V скликання для скасування недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.

БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”, які раніше за В.ЯНУКОВИЧА виступили з такими ініціативами, вже заявили, що не мають намірів брати участь у позачерговій сесії парламенту, бо повноваження ВР V скликання були припинені указом Президента.