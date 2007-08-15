”Эх, жизнь моя - жестянка”: Папієв про важкі будні міністра

Міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ готовий відмовитися від всіх пільг, передбачених статусом міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Я не проти відмовитися від того, чого у мене немає і чим я не користуюся», - сказав М.ПАПІЄВ.

Міністр уточнив, що живе на «лівому березі Дніпра в багатоповерховому будинку на третьому поверсі. Дачі немає».

«У міському транспорті, будучи міністром, я пересуваюся лише у вихідні дні і тільки за гроші. У буденні дні у мене є персональний автомобіль, який мене возить. Я вже 4 роки не був у відпустці, тобто не користувався правом на отримання путівки на санаторно-курортне лікування. Фактично, я готовий, щоб у мене ліквідували те, чого у мене немає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, на засіданні уряду прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.

Разом з тим прем`єр сказав, що вважає заяви політичних опонентів про необхідність скасування депутатської недоторканності лише передвиборним популістським гаслом.