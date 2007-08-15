Шаповал оголосив перерву у засіданні ЦВК
16:34, 15 серпня 2007Політика
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Обговорення пройде в закритому режимі
Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ оголосив у засіданні ЦВК перерву на 15 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято у зв’язку з необхідністю в закритому режимі обговорити питання про реєстрацію списку кандидатів у народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко.
До цього член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ запропонував комісії внести це питання до сьогоднішнього порядку денного засідання.
У свою чергу, інший член ЦВК Андрій МАГЕРА під час обговорення також запропонував розглянути варіант скасування протокольного рішення про ухвалення заяви ЦВК щодо тиску БЮТ на комісію.
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