Мороз подав ще одну скаргу до суду
Позов розглянуть завтра
Соціалістична партія України оскаржила постанову Центральної виборчої комісії від 13 серпня про включення кандидатур від блоку «Наша Україна» до складу окружних виборчих комісій.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соцпартії.
За даними прес-служби, завтра, 16 серпня, об 11.00 Окружний адміністративний суд Києва (вул. Десятинна, 4/6) розгляне позовну заяву СПУ про визнання незаконною та скасування цієї постанови ЦВК (№ 99).
Підставою подання даного позову, йдеться у повідомленні, стало незаконне рішення ЦВК від 13.08.2007 року про включення до складу окружних виборчих комісій кандидатів від блоку «Наша Україна» всупереч вимогам статті 102-2 Закону «Про вибори народних депутатів України». (Ст. 102-2 вищезазначеного закону передбачає: при проведенні позачергових виборів депутатів використовуються форми виборчих документів, затверджені (встановлені) Центральною виборчою комісією для останніх чергових виборів депутатів із відповідною зміною щодо дати проведення виборів - УНІАН).
Подання даного позову Соціалістичною партією України має на меті усунення перешкод до проведення прозорих та рівних виборів у суворій відповідності до норм чинного законодавства, підкреслили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, СПУ раніше оскаржила постанови ЦВК про участь представників БЮТ і “Нашої України” у формуванні виборчих комісій.
Підставою подання позову стало те, що на момент початку виборчого процесу дані фракції юридично перестали існувати, а повноваження депутатів-членів цих фракцій були достроково припинені на підставі рішень з’їздів відповідних партій.
14 серпня Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив позовну заяву СПУ про визнання протиправними та скасування постанов ЦВК, у яких передбачено представництво БЮТ і “Нашої України” у виборчих комісіях.
Центрвиборчком утворив 225 окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів. Згідно з рішенням, у кожній з комісій – по троє представників Партії регіонів, СПУ та КПУ, а від “Нашої України” та БЮТ по 4 та 5 почергово.