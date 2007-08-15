ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати від БЮТ

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували усі 14 присутніх членів ЦВК.

Відповідно до рішення, кандидатами у народні депутати зареєстровані усі 450 осіб, включених до списку БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від БЮТ. Як заявляли члени ЦВК від коаліції, проблема полягає в тому, що у виборчому списку БЮТ не вказана адреса місця проживання жодного кандидата в депутати.

14 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив скаргу БЮТ і зобов`язав ЦВК повторно розглянути питання про реєстрацію кандидатів у народні депутати від БЮТ, і зареєструвати цих кандидатів для участі в позачергових парламентських виборах.