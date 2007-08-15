Янукович у Харкові влаштує рознос Добкіну?

Однією з причин поїздки прем`єр-міністра України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА до Харкова може бути зміна керівництва міського штабу партії.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

“Не секрет, що лідер Партії регіонів незабаром побуває в Харкові, і також не секрет, що однією з причин його приїзду є кризова ситуація в міському відділенні Партії регіонів», - сказав експерт.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ, швидше за все, вже усвідомив, що для Партії регіонів ставка у передвиборній кампанії на харківського градоначальника — це шлях у нікуди, і, очевидно, лідер Партії регіонів вже зробив для себе певні висновки. Експерт зазначив, що мер Харкова Михайло ДОБКІН зміг настільки дискредитувати Партію регіонів у стратегічному для неї регіоні, що подальша публічна його підтримка призведе до повного краху електоральних показників Партії регіонів.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також зазначив, що для лідера Партії регіонів найкращим виходом з ситуації, що склалася, «був би публічний «рознос» М.ДОБКІНА».

«Якщо виходити з міркувань піару, то для ЯНУКОВИЧА найкращим виходом з ситуації було б публічно «дати по руках» неадекватному меру», вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. За його словами, такі дії могли б хоч трохи підвищити катастрофічно падаючий рейтинг Партії регіонів у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня мер Харкова М.ДОБКІН був призначений керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.

Поїздка В.ЯНУКОВИЧА до Харкова запланована на завтра, 16 серпня.