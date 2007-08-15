Прихильники БЮТ завершили пікетування ЦВК

Прихильники БЮТ завершили пікетування будівлі Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз навпроти приміщення Комісії залишаються приблизно 50 прихильників блоку. Вони згортають намети і партійні прапори.

Переважна більшість пікетувальників на даний момент вже залишила площу перед ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, акції протесту прихильників БЮТ під ЦВК розпочалися 11 серпня. Пікетувальники вимагали від ЦВК зареєструвати кандидатів у депутати від БЮТ для участі у позачергових виборах.

Сьогодні ЦВК зареєструвала список БЮТ.