Мороз підтримує пропозицію Януковича скасувати недоторканність для Ющенка

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ підтримує пропозицію прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати недоторканність високопосадовців.

Про це йдеться у коментарі О.МОРОЗА, переданому УНІАН прес-службою Верховної Ради.

Найкращий шлях розв`язання надуманої проблеми скасування недоторканності з посадових осіб полягає у прийнятті парламентом законопроекту про внесення змін до Конституції України, який містить відповідні норми, вважає О.МОРОЗ.

«Іншого шляху просто не існує. Підвищений інтерес і хвороблива реакція пропрезидентських кіл на висловлювання Віктора ЯНУКОВИЧА свідчить про те, що вони найбільше бояться привернути увагу суспільства до злочинної афери з так званим розпуском Верховної Ради, - вважає О.МОРОЗ. - Всі коментарі з пропрезидентської сторони акцентують увагу на тому, що немає парламенту. Він же не може функціонувати тільки за певних умов, визначених Конституцією, і ці умови насправді не реалізовані».

«Хочу ще раз нагадати тим, хто не вміє читати Конституцію: Верховна Рада функціонує до приведення до присяги нових депутатів», - наголосив він.

За словами О.МОРОЗА, «висловивши свої міркування щодо зняття недоторканності з різних суб`єктів правовідносин, В.ЯНУКОВИЧ не акцентував увагу (можливо, не вважаючи це за потрібне), що у Верховній Раді давно зареєстрований законопроект відповідного змісту про внесення змін до Конституції, ініціаторами якого є соціалісти, комуністи і переважна більшість членів фракції Партії регіонів». «Це означає, що на засіданні сесії (позачергової чи чергової) цей законопроект може бути розглянутий, - зазначив О.МОРОЗ. – Очевидно, це і мав на увазі прем`єр».

«І тому не треба видумувати якісь нові варіанти, їх презентувати..., збирати підписи і займатися іншими нісенітницями, окрім яких нічого у наших так званих опозиціонерів немає у запасі. Треба зайти у сесійну залу і проголосувати те, що необхідно. Та не ховатися потім від своєї нинішньої «ініціативи», як це зробили, найперше, «нашоукраїнці», не проголосувавши за скасування пільг для депутатів», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності та пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.