Комуністи врятують Україну від союзу Партії регіонів з ”Нашою Україною”

Лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО заявляє, що КПУ зробить все, щоб після виборів не відбувся союз Партії регіонів з "Нашою Україною".

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав, виступаючи перед виборцями у Вінниці.

"Ми, комуністи, все зробимо для того, щоб Партія регіонів не скотилася на угодницьку позицію й на співпрацю з "Нашою Україною", - заявив він.

На думку П.СИМОНЕНКА, об’єднання Партії регіонів з "Нашою Україною" призведе до ліквідації економічного базису України. "Коли об’єднається компрадорський капітал ЮЩЕНКА під патронатом США з національним капіталом Партії регіонів, тоді розпочнеться остаточний процес ліквідації економічного базису України", - вважає він.

П.СИМОНЕНКО додав, що зараз національний капітал зараз знаходиться під контролем у Партії регіонів. "Як тільки він об’єднається з помаранчевими, розпочнеться процес знищення нашої з вами власності. Це процес призведе до знищення економічної потужності нашої держави", - заявив він.