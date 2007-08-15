Слова Януковича коментує юрист

На чиновників державних органів виконавчої влади недоторканність не розповсюджується.

Так прокоментував УНІАН юрист юридичної фірми “Ільяшев і Партнери» Денис РАБОМІЗО сьогоднішні пропозиції прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати до виборів недоторканність і пільги для чиновників всіх рівнів.

Д.РАБОМІЗО підкреслив, що правом на недоторканність в Україні користуються, по-перше, народні депутати, що регламентується ст. 80 Конституції України і ст. 27 Закону України "Про статус народного депутата України", а також Президент України (ст. 105 Конституції України). Крім того, за словами юриста, недоторканність розповсюджується на суддів Конституційного Суду України (ст.149 Конституції, ст. 28 Закону України "Про Конституційний Суд України"), а також на суддів (ст. 126 Конституції України, ст. 13 Закону України "Про статус суддів").

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності і пільг для чиновників всіх рівнів. «Давайте ініціюватимемо, є депутати, звернемося до Президента на початку вересня, до виборів, зберемо депутатів і одностайно проголосуємо за скасування недоторканності і всіх пільг Президента, прем`єр-міністра, міністрів, депутатів Верховної Ради і суддів. Всіх! Давайте зробимо, і це буде нормальний підхід до виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що сьогодні має намір обговорити тему скасування недоторканності для чиновників всіх рангів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.