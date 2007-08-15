Перша п’ятірка НУ-НС вирушає по Україні

У п’ятницю, 17 серпня, о 10.30 у Києві на Софійській площі стартує всеукраїнський агітаційний тур блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, зранку автобуси з лідером блоку Юрієм ЛУЦЕНКОМ та іншими представниками виїдуть в регіони України.

В акції старту туру, котрий пройде під гаслом «Для людей, а не для політиків», візьме участь кандидати у народні депутати, включені до першої п’ятірки блоку: Ю.Луценко, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.

Розпочнеться Всеукраїнський агітаційний тур з Сумщини.