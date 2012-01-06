Івано-Франківська облрада оголосила Рік УПА та «Пласту»

Івано-Франківська обласна рада оголосила 2012 рік в регіоні Роком Української повстанської армії, Національної скаутської організації України «Пласт», провідника Організації українських націоналістів Ярослава Стецька і Героя України Олекси Гірника.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облради, відповідне рішення з цього приводу 5 січня прийнято на сесії облради.

Згідно з рішенням, планується виділити кошти для фінансування заходів з відзначення цих визначних дат.

Районним радам, райдержадміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення рекомендовано провести у населених пунктах області тематичні заходи, урочисті збори, покладання вінків і квітів до могил та пам’ятників борцям за волю України за участю представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, учнів і студентів.

У свою чергу Івано-Франківська обласна державна адміністрація своїми розпорядженнями також затвердила план заходів з відзначення в області 100-річчя Національної скаутської організації України «Пласт» та 100-річчя від дня народження Героя України О.Гірника.

Довідка УНІАН. 14 жовтня 2012 року виповнюється 70 років з дня створення УПА. В Україні річниці створення УПА офіційно святкують з 2005 року.

12 квітня 2012 року минає 100 років з офіційної дати заснування скаутської організації України «Пласт».

19 січня 2012 року виповнюється 100 років з дня народження Ярослава Стецька – активного діяча ОУН. З 1941 року він був першим заступником голови ОУН-Б Степана Бандери. У 1942-1944 роках перебував у німецькому концтаборі. Після звільнення керував антибільшовицьким блоком народів, був головою Проводу ОУН-Б.

27 березня 2012 року минає 100 років з дня народження О.Гірника, який 21 січня 1978 року вчинив самоспалення біля могили Тараса Шевченка в Каневі на знак протесту проти русифікації України.