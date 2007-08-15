Тимошенко: сьогодні є очевидним, що БЮТ хотіли виключити з виборів

Сьогодні є очевидним, що Блок Юлії Тимошенко хотіли виключити з виборчого процесу. Про це лідер БЮТ заявила в прямому ефірі на Першому національному каналі в програмі «Точка зору».

«Нас звинуватили в тому, що ми невірно подали документи. Все йшло до того, що вибори можуть відбутися без нашої політичної сили, і все це відбувалося за вказівкою Партії регіонів, яка має вісім людей своєї квоти у ЦВК», - сказала Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що «вчора, дякуючи суддям, дійсно чесним суддям адміністративного суду, була з’ясована істина. Судом було визнано, що наші документи заповнені вірно, і суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нашу політичну силу».

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила про підготовку Партією регіонів масштабної фальсифікації дострокових парламентських виборах через голосування на дому.

«Україні і всій світовій спільноті, в тому числі через ОБСЄ, яка хоче добитися в Україні чесних виборів, потрібно сконцентруватися на тому, що голосування на дому може бути тільки за довідками від лікарів або для інвалідів першої групи, які не можуть піти голосувати на виборчі дільниці», - наголосила лідер БЮТ.

Коментуючи ініціативу Віктора ЯНУКОВИЧА щодо скасування недоторканності для високопосадовців і народних депутатів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Для депутатів від Партії регіонів недоторканність - це зміст їх перебування в парламенті». Вона підкреслила, що скасовування недоторканності у розпущеному парламенті - це повна профанація: «ЯНУКОВИЧ хоче зробити цю профанацію, щоб зупинити справжній референдум, який потрібно провести в країні щодо скасування депутатської недоторканності та зняття пільг та інших привілеїв з вищих посадових осіб».

Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, «країні сьогодні потрібен прорив, країна мусить один раз вийти з усього цього багна. Наша країна заможна, в неї колосальна кількість ресурсів, які кожного дня просто зливаються у приватні кампанії. Саме тому з сьогоднішнього дня ми почали всенародне обговорення програми «Український прорив». “Ми з завтрашнього дня дамо повідомлення всій країні через телебачення, де люди можуть ознайомитися з цією програмою, і як вони зможуть внести туди зміни”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати від БЮТ. Як заявляли члени ЦВК від коаліції, проблема полягає в тому, що у виборчому списку БЮТ не вказана адреса місця проживання жодного кандидата в депутати.

14 серпня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив скаргу БЮТ і зобов`язав ЦВК повторно розглянути питання про реєстрацію кандидатів у народні депутати від БЮТ, і зареєструвати цих кандидатів для участі в позачергових парламентських виборах.

15 серпня ЦВК зареєструвала усіх 450 кандидатів у депутати від Блоку Юлії Тимошенко.

За таке рішення проголосували усі 14 присутніх членів ЦВК.