Симоненко пропонує обирати і звільняти суддів всенародно
"Діюча судова система породжує корупцію"
Комуністична партія пропонує запровадити всенародне обрання й звільнення суддів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, виступаючи перед виборцями у Вінниці.
"Для того, щоб реально боротися з корупцією, для відновлення законності і справедливості в державі, ми пропонуємо обирати всіх суддів народом й поставити їх під громадський контроль", - сказав він.
За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні за допомогою хабара можна уникнути кримінальної відповідальності. "Сьогодні, якщо ти скоїв злочин, але прийшов до суду й заплатив хабара, тебе можуть визнати невинним", - сказав він.
Лідер КПУ вважає, що "діюча судова система породжує корупцію, яка дозволяє уникати відповідальності, займаючи виконавчу посаду, або маючи кошти на підкуп суддів".