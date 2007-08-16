Симоненко пропонує обирати і звільняти суддів всенародно

Комуністична партія пропонує запровадити всенародне обрання й звільнення суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, виступаючи перед виборцями у Вінниці.

"Для того, щоб реально боротися з корупцією, для відновлення законності і справедливості в державі, ми пропонуємо обирати всіх суддів народом й поставити їх під громадський контроль", - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні за допомогою хабара можна уникнути кримінальної відповідальності. "Сьогодні, якщо ти скоїв злочин, але прийшов до суду й заплатив хабара, тебе можуть визнати невинним", - сказав він.

Лідер КПУ вважає, що "діюча судова система породжує корупцію, яка дозволяє уникати відповідальності, займаючи виконавчу посаду, або маючи кошти на підкуп суддів".