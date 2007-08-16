Мороз зрозумів, що іншого шляху просто немає
08:30, 16 серпня 2007Політика
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Пропозиція спікера політсилам
Найкращий шлях розв`язання проблеми скасування недоторканності з посадових осіб полягає у прийнятті парламентом законопроекту про внесення змін до Конституції України, який містить відповідні норми, вважає голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз, повідомляє прес-служба парламенту. "Іншого шляху просто не існує", - сказав він.
О.Мороз також підкреслив, що згідно Конституції Верховна Рада функціонує до приведення до присяги нових депутатів. "Треба зайти у сесійну залу і проголосувати те, що необхідно", - зазначив він.
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