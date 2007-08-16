Балога попереджає про холодний душ в прямому і в переносному значеннях

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що політика нинішнього уряду в сфері газопостачання, яку втілює Міністерство палива та енергетики під керівництвом Юрія БОЙКА, створює серйозні загрози економічним інтересам держави.

«Кабінет Міністрів невтомно розсилає бравурні реляції про закачані в підземні газосховища 20 млрд. кубометрів газу. Однак насправді майже 16 млрд. із цього обсягу належить компаніям-нерезидентам: 7 млрд. у власності «РосУкрЕнерго», а 8,8 млрд. розпоряджається «УкрГазЕнерго». Станом на 1 серпня «Нафтогаз України» володіє лише 2,2 млрд. кубометрів газу», - сказав В.БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента

Таким чином, стверджує В.БАЛОГА, Україна не має бодай мінімально необхідного газового резерву для впевненого входження в осінньо-зимовий період.

«Як з’ясувалося, власних запасів вуглеводнів у країні не створено. Те, що знаходиться в наших підземних газосховищах, нам зовсім не належить. Газотрейдери-монополісти цілком можуть заломити за газ захмарну ціну. Внаслідок кричущого непрофесіоналізму паливного міністерства вже взимку цього року держава ризикує опинитися в умовах жорсткого і виснажливого для економіки цінового диктату», - заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату звернув увагу, що “в лещатах” високих цін на газ країна може опинитися в умовах неготовності житлово-комунального господарства до зими. «Урядовці самі змушені визнати, що об’єкти ЖКГ не здатні сповна забезпечити тепло і гарячу воду для українців. Тому цілком імовірні значно підвищені ціни за спожитий газ проллються на всіх нас холодним душем і в прямому, і в переносному значеннях», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, Кабінет Міністрів допустив скорочення видобутку газу в Україні: за п’ять місяців 2007 року на 598 тис. кубометрів, або на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також, сказав В.БАЛОГА, “уряд так і не спромігся налагодити конструктивний переговорний процес із Росією щодо ціни на газ на 2008 рік”.

«Заспокійливі заяви урядовців про досягнення прийнятних цін спростовуються росіянами. Уже серпень, а наша країна й досі не знає, за скільки купуватиме блакитне пальне наступного року. Відтягування конкретних домовленостей послаблює, передусім, наші позиції, адже чим ближче до зими, тим поступливішою доведеться бути українській стороні», - зазначив він.

Глава Секретаріату Президента констатував наявність кризових тенденцій в енергетиці, причиною яких він назвав неефективне управління галуззю профільним міністерством. На думку В.БАЛОГИ, вже накопичилося багато невирішених проблем (зокрема щодо умов транзиту газу та його зберігання в українських газосховищах), які створюють реальну загрозу економічній безпеці країни.

В.БАЛОГА також не виключив, що скоро ці проблеми будуть розглянуті на спеціальній нараді за участю Президента та прем’єр-міністра, де міністр Ю.БОЙКО особисто звітуватиме за стан справ у галузі.