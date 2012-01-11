Томенко підозрює, що на «марафеті» сайту Кабміну нагріли руки?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО розкритикував оновлений сайт Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він, нагадав, що за 330 тис. грн. компанія «Софтлайн-IT» провела реконструкцію порталу Кабінету міністрів України. При цьому він зауважив, що, якщо говорити про фінансовий бік справи, то експерти сходяться на тому, що ціна здійснених робіт завищена «разів у десять».

М.ТОМЕНКО також звернув увагу, що цей новий інтернет-продукт має багато «унікальних речей». Так, наприклад, у версії урядового сайту російською мовою ЗМІ знайшли переклад імені Лесі Українки як «Леся Украинский».

Цікавим М.ТОМЕНКО назвав і те, як члени уряду виконали зобов’язання найбільш «просунутого» у соціальних мережах прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, який дав вказівку всім міністрам вести дискусію з людьми через соціальні мережі.

За словами М.ТОМЕНКА, до виконання покладеного завдання «підійшли оригінально»: створено блоги членів уряду на базі «Укрінформу». За словами віце-спікера, це насправді «важко назвати системою спілкування, оскільки у більшості міністрів на сторінках їхніх блогів є один чи два записи, які, очевидно, зробили їхні прес-секретарі, але найцікавіше, що під цими записами доволі адекватні коментарі читачів».