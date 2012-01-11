Проти Авакова порушили кримінальну справу

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням офіційного сайту Харківської ОДА, кримінальну справу порушено стосовно колишніх високопосадовців облдержадміністрації за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.

Прокуратурою області, йдеться у повідомленні, проведено перевірку за зверненням Харківської облдержадміністрації від 3 січня 2012 року щодо протиправних дій колишнього голови облдержадміністрації при підписанні та видачі одному з товариств з обмеженою відповідальністю державних актів на право власності на земельні ділянки.

За результатами перевірки прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області за фактом незаконного відчуження упродовж 2009 року земель державної власності шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом службового підроблення за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 статті 364, ч.2 статті 366 Кримінального кодексу України.

Проведення досудового слідства у кримінальній справі доручено відділу з розслідування кримінальних справ про злочини, пов’язані з корупцією, прокуратури Харківської області та взято на контроль керівництвом прокуратури області.

За інформацією начальника Головного юридичного управління обласної державної адміністрації Костянтина ПРОКОП’ЄВА, через незаконні дії службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області у 2009 році було незаконно змінено цільове призначення земель державної власності сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею майже 55 гектарів вартістю понад 5,5 млн. грн.

Державні акти, на підставі яких одне з товариств з обмеженою відповідальністю набуло право власності на земельні ділянки з незаконно зміненим цільовим призначенням, підписані особисто колишнім головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.