Яценюк просить не ставати на граблі від Януковича

“Купівля на словах урядом виборців дуже дорого коштує в цілому для держави. Під час президентських виборів це вже раз проходили. Не варто вдруге ставати на ці граблі. Люди розуміють, що сьогоднішня дешева подачка потім дуже дорого коштує для державного бюджету. Це - парад обіцянок, який просто ллється з уст різних політичних партій”, - сказав в ефірі Першого національного каналу один Арсеній Яценюк, який входить до першої “п’ятірки” НУ-НС, повідомляє прес-служба блоку.

За його словами, можна змагатися в цифрах виплат при народженні дитини і дійти аж до 500 тисяч, але буде відверта брехня. “Наша політична сила не дозволяє собі брехати, оскільки соціальні стандарти, які ми пропонуємо - реальні, - зазначив він. - Прийшов, крав і пішов – це не гасло “Нашої України – Народної самооборони”. Ми йдемо у владу надовго і відповідально, щоб на кожних виборах нести звіт перед народом”.