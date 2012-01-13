Президент Європарламенту: Тимошенко повинна бути звільнена

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК заявляє, що звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з-за грат і завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом є обов’язковими передумовами для подальших європейсько-українських відносин.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це Є.БУЗЕК написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, відповідаючи на запитання одного із користувачів Інтернету про очікування, пов’язані зі справою Ю.ТИМОШЕНКО та перспективою її участі у парламентських виборах 2012 року

"Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повинна бути звільнена. Ми повинні завершити наші переговори щодо Угоди про асоціацію. І перше, і друге є необхідними передумовами для розвитку відносин між Україною та ЄС та для того, щоб побудувати в Україні систему за демократичними правилами", - написав Є.БУЗЕК.