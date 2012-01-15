Фахівці університету пропонують перейменувати вул. Василькову

У Чернігові назви ряду вулиць узгодять з українським правописом.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв'язків міськради, відповідне рішення прийняла комісія з упорядкування найменувань вулиць м. Чернігова під керівництвом секретаря міської ради Олега ШЕРЕМЕТА.

За інформацією відділу зв'язків з громадськістю, з листом про необхідність перейменування зрусифікованих назв вулиць міста до комісії звернулися голова Чернігівської обласної організації УНП Володимир СТУПАК та голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка Василь ЧЕПУРНИЙ.

На прохання Чернігівської міської ради професорсько-викладацький склад кафедри української мови і літератури Чернігівського національного педагогічного університету ім. Шевченка надав перелік вулиць міста з виправленнями. Зокрема, фахівці університету запропонували перейменувати вулицю Василькову – на Волошкову, вулицю Гнєдаша – на Гнідаша, вулицю Кузнечну – на Ковальську, вулицю Музикальну – на Музичну, вулицю Сиренєву – на Бузкову та інші.

Комісія міськради ухвалила рішення про внесення змін у Перелік вулиць міста, згідно з висновком фахівців з української мови, та вирішила винести це питання на розгляд виконавчого комітету.

Крім того, комісія розглянула пропозицію Ради ветеранів ПАТ "Хімволокно" щодо присвоєння імені першого директора заводу синтетичного волокна В’ячеслава Радченка одній з вулиць міста Чернігова. Члени комісії вирішили з метою увічнення пам’яті В.Радченка присвоїти його ім’я міському Палацу культури та вирішили винести це питання на розгляд виконавчого комітету і міської ради.