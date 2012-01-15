На Луганщині забруднили новорічного Януковича

У суботу невідомі забруднили темною фарбою білборд з новорічним привітанням президента Віктора Януковича в Старобільську Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської облорганізації партії "Батьківщина", пише Ukranews.

Білборд був встановлений біля ринку в центрі Старобільська. За кілька годин комунальні служби демонтували зіпсований плакат.

У прес-службі управління обласної міліції Українській правді не змогли прокоментувати цей інцидент, пославшись на вихідний.

Як повідомлялося, з 1 по 11 січня в міліцію надійшло 9 повідомлень про псування фарбою білбордів із зображенням Януковича: 5 - з Києва, по 1 - з Волинської, Запорізької, Львівської та Рівненської областей. В результаті міліція порушила 4 кримінальні справи.