Каськів заявляє про можливість провокацій з боку ”купки невдах”

Голова політради Громадянської партії «Пора» Владислав КАСЬКІВ заявляє про можливість провокації начебто представників “Пори” щодо виходу партії з виборчого блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Декому дуже кортить розхитати політичну ситуацію і розвалити блок, але цього не буде”, - переконаний він.

“Ми просимо не звертати увагу на провокації самозванців, які заявляють про вихід “Пори” з виборчого блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, - сказав В.КАСЬКІВ, слова якого цитує прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

В.КАСЬКІВ вважає, “що такі заяви купки невдах - це відчайдушна спроба зупинити широкий і успішний наступ “Нашої України – Народної самооборони” на корупціонерів”.

“Конкуренти, очевидно, вже негативно для себе оцінюють наслідки успішної кампанії і відкритих зобов’язань блоку, тому, як завжди, вдалися до провокацій, зліплених на швидку руку, - переконаний він. - Враховуючи їх низькопробний контекст, запевняємо, що організатори провокації будуть нести відповідальність за очевидну фальсифікацію документів”.

“Пора” залишається активним учасником блоку. Це рішення прийняте найвищим керівним органом - з’їздом партії, який відбувся 2 серпня”, - запевнив В.КАСЬКІВ.

“Це рішення визнане всіма учасникам політичного процесу та відповідними органами державної влади в першу чергу ЦВК”, - наголосив він, додавши, що згідно з рішенням з’їзду, наступне його засідання відбудеться за підсумками виборів на початку жовтня.