Дружина Іващенка - про його лікування: це як перелом лікувати рентгеном

Дружина колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА Валентина ІВАЩЕНКО заявляє, що її чоловік вкрай обурений повідомленнями Державної пенітенціарної служби, розповсюдженими у ЗМІ, про те, що, за висновками комісії Міністерства охорони здоров’я, яка 18 січня провела його обстеження, він не потребує спеціалізованого лікування у медичних закладах МОЗ.

Як ідеться у заяві В.ІВАЩЕНКО, переданій агентству УНІАН, «після багаторазових протягом тривалого часу скарг на погіршення стану здоров’я, пов’язаних із загостренням хронічних хвороб хребта, В.ІВАЩЕНКО вперше, врешті решт, був обстежений у травні 2011 року у Київській лікарні швидкої медичної допомоги (КЛШМД). Незважаючи на те, що обстеження було безпричинно перервано, а тим більше не проводилось, оскільки не було призначено ніякого лікування, він був виписаний з висновком про «покращення стану здоров’я». Однак незрозуміло, покращення порівняно з чим і внаслідок чого?».

Після цього, йдеться у заяві, В.ІВАЩЕНКУ проводилась «низка наступних обстежень: друге у липні 2011 року в Київському клінічному центрі ендокринології, третє – у вересні 2011 року у зв’язку із виникненням гострого болю в хребті – головним лікарем-невропатологом Шевченківського району Києва, який призначив відповідне лікування, і четверте – у листопаді минулого року був проведений повторний огляд тим самим лікарем».

За словами В.ІВАЩЕНКО, «у зв’язку з тим, що призначеного лікування протягом двох місяців не проводилося і стан здоров’я мого чоловіка не покращився, лікарем-невропатологом повторно були надані попередні висновки і рекомендації щодо необхідних медикаментозних, фізіотерапевтичних та інших лікувальних заходів в умовах неврологічного стаціонару під наглядом спеціаліста-невропатолога».

Із зазначених заходів, продовжує дружина В.ІВАЩЕНКА, «у подальшому було проведено лише медикаментозне лікування і тільки завдяки тому, що я передала в СІЗО необхідні ліки. В іншому б випадку в умовах СІЗО і цього разу не було проведено ніякого лікування.

Тим не менше, 11 січня цього року за участю головного невропатолога Шевченківського району через те, що не відбулося ніякого покращення стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА, відбулося п’яте обстеження, 13 січня – шосте, тепер вже комісією МОЗ, за висновками якого В.ІВАЩЕНКУ було призначено на 17 січня сьоме дообстеження, яке відбулося в Інституті нейрохірургії Академії медичних наук.

За його результатами комісія МОЗ повинна була визначити остаточні рекомендації для призначення лікування мого чоловіка».

Як зазначає В.ІВАЩЕНКО, «члени цієї комісії зустрілися з В.ІВАШЕНКОМ 18 січня, але на той час висновки і рекомендації ще не були ні сформульовані, ні документально оформлені».

«Проте, пенітенціарна служба того ж дня поквапилася повідомити неправдиву інформацію про те, чого не знали на той момент навіть самі лікарі, що входили до складу комісії, а саме – начебто їхній висновок, що В.ІВАЩЕНКО не потребує спеціалізованого лікування у медичних закладах МОЗ. Складається враження, що, по-перше, замість лікування моєму чоловікові рекомендується проведення лише медичних обстежень. Це якби перелам кістки лікували кількістю зроблених рентгенівських знімків зламаної кістки», - заявила дружина колишнього високопосадовця.

Крім того, на її переконання, метою такої безперервної череди обстежень «у когось є бажання отримати «потрібний» висновок, що взагалі відсутня необхідність будь-якого лікування В.ІВАЩЕНКА».

«Але що тоді робити з документами, які я маю за результатами об’єктивних інструментальних досліджень, проведених у КЛШМД, Інституті нейрохірургії, а також з попередніми висновками лікарів?», - поставила риторичне запитання дружина В.ІВАЩЕНКА.

При цьому вона зауважила, що готова надати ці документи, щоб переконати «у неправдивості, кон’юнктурності повідомлень, які надає у ЗМІ пенітенціарна служба».

«Прикро й одночасно огидно констатувати, що саме це повідомлення прес-служб ДПтС під час вчорашнього засідання Печерського райсуду використав прокурор, обґрунтовуючи заперечення у задоволенні клопотання адвокатів В.ІВАЩЕНКА щодо зміни йому запобіжного заходу з медичних підстав», - наголосила вона, додавши, що їй також жаль, що при цьому хтось намагається використовувати авторитетних лікарів «за «поняттями» карткових шахраїв «утемну».