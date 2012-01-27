Політолог переконує, що санкції ПАРЄ - це не найстрашніше, що може бути

«Питання прямих санкцій з боку Ради Європи поки що не зовсім актуальне», - вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО.

Аналізуючи на прохання УНІАН можливість застосування передбачуваних санкцій до України згідно з резолюцією ПАРЄ, В.ФЕСЕНКО зазначив: «Тут немає нічого драматичного, до критики слід ставитися конструктивно. Але треба бути реалістом – далеко не всі критичні положення в цій резолюції будуть виконані. Звісно, повністю ігнорувати її не можна. Але необхідна широка і політична, і експертна дискусія з приводу того, яким чином виконувати окремі положення резолюції».

В.ФЕСЕНКО підкреслив: «Це не санкції стосовно країни, знову-таки - найстрашніше, що може статися, це «іміджеве покарання». Якщо хочете, приклад для асоціації: «двійка» за демократію або за виконання демократичних стандартів, це не виключення (країни), а припинення членства в Раді Європи, таке застосовувалося стосовно Білорусі. Ось це найстрашніше, що може статися».

На думку експерта, «питання прямих санкцій з боку Ради Європи поки що не зовсім актуальне. І до того ж ці санкції не найдраматичніше з того, що могло б бути, і, що може бути».

«Тому не варто драматизувати з цього приводу, кидатися в крайності, але, втім, не слід і не брати до уваги ту критику, яка прозвучала з боку Ради Європи. Я думаю, що до багатьох критичних зауважень і конструктивних пропозицій цієї резолюції слід статися раціонально і конструктивно», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ПАРЄ схвалила резолюцію щодо України, в якій висловила занепокоєння станом здоров'я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення і перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи і вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у разі, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.