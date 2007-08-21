У Януковича таємно мріють звільнити Рудьковського?

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що міністр транспорту та зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не відповідає займаній посаді, і замість вирішення нагальних питань залізниці намагається вирішувати майнові питання. Про це він сказав сьогодні журналістам у Запоріжжі.

“На мій погляд, ця людина не на своєму місці. Я впевнений, якщо провести анонімне анкетування серед членів уряду, то якщо не 100%, то, може, 95% - він за себе проголосує – підтримають таку позицію”, - сказав А.ГРИЦЕНКО. При цьому він висловив упевненість, що й прем’єр-міністр підтримає таку позицію.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що однією з причин, чому він не може піти у відпустку на весь час виборчої кампанії, окрім контролю за військовими навчаннями, є необхідність бути присутнім на засіданні уряду, тому що є спроби «реалізувати майнові намагання».

«Чомусь того ж міністра РУДЬКОВСЬКОГО цікавить менше залізниця, а цікавить більше майно», - сказав А.ГРИЦЕНКО. За словами міністра, на останньому засіданні уряду він заявив сказав, що є неприпустимим, коли без належної підготовки на розгляд уряду виносяться важливі майнові питання.

«Наприклад, один із міністрів, дуже схожий на Миколу РУДЬКОВСЬКОГО, який за два дні до засідання уряду вніс на узгодження проект документу, згідно з яким він пропонує, говорячи неправду, забрати майно, яке належить авіаційній бригаді в Борисполі і українській авіатранспортній компанії, яка є в складі Міністерства оборони, передати пану РУДЬКОВСЬКОМУ», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра оборони, в цьому зверненні на ім’я віце-прем’єра, «дуже схожого» на Андрія КЛЮЄВА, зазначається, що Міноборони виводить цю бригаду з Борисполя, тому все треба невідкладно віддати Мінтрансу.

«Це не правда. Ця бригада буде в Борисполі», - наголосив міністр оборони, додавши, що в цьому зверненні М.РУДЬКОВСЬКИЙ пропонує узгодити цей документ в дуже короткі терміни. “Але це не вдалося зробити, і не вдасться”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

«Нехай він (М.РУДЬКОВСЬКИЙ) краще займається залізницею і надійністю транспортних перевезень», - додав він.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що, попри неодноразові звернення Президента розібратися, чому в Україні більше поїздів «йде під укіс», ніж у деякі періоди Великої Вітчизняної війни, не було ані звіту міністра транспорту та зв’язку, ані заслуховування на засіданні уряду.