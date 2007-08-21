Ющенко незадоволений Шуфричем: той втратив час

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недостатніми дії відповідальних посадових осіб уряду по ліквідації лісової пожежі у Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час робочої поїздки у Херсонську область.

На думку Президента, хоча і було багато зроблено, але недостатньо, і було втрачено головне – час. Через це станом на середину вівторка згоріло вже 2600 га лісу. Загальна оцінка збитків від пожежі - 6 млн. грн., і держава вже витратила на гасіння майже півмільйона гривень.

Водночас В.ЮЩЕНКО не став коментувати причини пожежі, тому що, за його словами, він ще не бачив довідки СБУ та МВС. Але Президент не виключає присутності людського фактору.