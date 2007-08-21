Янукович повернувся до Києва
15:12, 21 серпня 2007Політика
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Прем`єр зустрівся з Путіним
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив одноденний візит до Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту В.ЯНУКОВИЧ відвідав підмосковне місто Жуковський, де на міжнародному авіаційно-космічному салоні «МАКС-2007» відбулася його зустріч з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ і першим віце-прем`єр-міністром РФ Сергієм ІВАНОВИМ.
В.ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва.
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