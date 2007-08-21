Луценко не розуміє, чому Янукович ігнорує звернення СБУ

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ зобов’язаний звільнити керівництво Міністерства транспорту та зв’язку через численні залізничні аварії, які відбуваються останнім часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Кривому Розі.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив здивування та занепокоєння ігноруванням В.ЯНУКОВИЧЕМ звернень СБУ з приводу аварій на залізниці, а також звернення Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Сьогодні уряд служить людям чи прикриває своїх? Скільки ще ЯНУКОВИЧ буде ризикувати життям українців, щоб покривати своїх міністрів?», - запитав лідер Ю.ЛУЦЕНКО.