Вітренко обіцяє надати автономію Західній Україні

15:40, 21 серпня 2007
Політика
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Знову тема федерації

Прогресивна соціалістична партія обіцяє запровадити федеральну форму устрою і подвійне громадянство у разі проходження до Верховної Ради. Окрім цього, ПСПУ має намір конституційно закріпити позаблоковий статус України, надати автономію Закарпаттю і Галичині. Це передбачено програмою ПСПУ.

ПСПУ також обіцяє надати статус державної російській мові.

Партія має намір скасувати недоторканність депутатів, Президента і суддів; закріпити механізм відкликання парламентаріїв і встановити їх заробітну плату на рівні середньої зарплати у сфері промисловості.

ПСПУ також обіцяє забезпечити входження України в Єдиний економічний простір з Росією, Білорусією і Казахстаном у разі проходження у Верховну Раду.

Згідно з опитуванням Всеукраїнської соціологічної служби, до Верховної Ради проходять Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Наша Україна - Народна самооборона, Комуністична партія, Блок Литвина і Прогресивна соціалістична партія.

Кореспондент

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