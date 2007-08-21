Вітренко обіцяє надати автономію Західній Україні

Прогресивна соціалістична партія обіцяє запровадити федеральну форму устрою і подвійне громадянство у разі проходження до Верховної Ради. Окрім цього, ПСПУ має намір конституційно закріпити позаблоковий статус України, надати автономію Закарпаттю і Галичині. Це передбачено програмою ПСПУ.

ПСПУ також обіцяє надати статус державної російській мові.

Партія має намір скасувати недоторканність депутатів, Президента і суддів; закріпити механізм відкликання парламентаріїв і встановити їх заробітну плату на рівні середньої зарплати у сфері промисловості.

ПСПУ також обіцяє забезпечити входження України в Єдиний економічний простір з Росією, Білорусією і Казахстаном у разі проходження у Верховну Раду.

Згідно з опитуванням Всеукраїнської соціологічної служби, до Верховної Ради проходять Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Наша Україна - Народна самооборона, Комуністична партія, Блок Литвина і Прогресивна соціалістична партія.

Кореспондент